Москва, , 11:58 — REGNUM Правительство России направит более 100 млн рублей на ликвидацию химических отходов в Усолье-Сибирском (Иркутская область). Об этом сегодня, 30 ноября, сообщил глава правительства Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.

Премьер-министр напомнил, что недавно проводил совещание по этому вопросу и поручил держать ситуацию под постоянным контролем.

«Самые опасные объекты на территории уже ликвидированы. Работы продолжаются. Важно обеспечить безопасность жителей и специалистов, которые занимаются ликвидацией химических загрязнений», — подчеркнул Мишустин.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в июле 2019 года глава Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Светлана Радионова сравнила угрозу глобальной экологической катастрофы на «Усольехимпроме» с той, что возникла после аварии на Чернобыльской АЭС.

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Серьёзный разговор по поводу проблем «Усольехимпрома», где десятилетиями копились токсичные химические вещества, президент России Владимир Путин инициировал в ходе совещания, состоявшегося в конце июля 2020 года, поручив профильным министерствам и ведомствам оказать необходимое содействие. Прежде всего это касается обеззараживания опасных объектов и защиты людей, обеспечения бесперебойной работы систем городского хозяйства, сохранения занятости для граждан, работающих на территории бывшего «Усольехимпрома».

На днях, 26 ноября, профильные ведомства, а также власти региона, доложили главе государства о том, как продвигается данная работа.

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