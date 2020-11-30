Москва, , 11:51 — REGNUM Два внедорожника Jeep из шести, представленных в России, подорожали на 100 — 205 тысяч рублей — на 3,7 — 7,1% от первоначальной цены. Об этом 30 ноября сообщается на портале «Цена авто».

Так, в России выросли цены на все комплектации Jeep Renegade и почти на все модификации Jeep Compass.

Новая цена на базовую версию внедорожника Compass — Longitude составляет теперь 2 619 000 рублей, а комплектация S подорожала до 3 094 000 рублей.

Отмечается, что максимальная комплектация Compass стала дешевле на 5 000 рублей или на 0,2% по сравнению с прежней ценой. Теперь модель в версии Trailhawk стоит 2 989 000 рублей.

Диапазон цен на Jeep Renegade теперь составляет от 1 710 000 до 2 574 000 рублей.

Напомним, последний раз изменение цен на автомобили американской марки Jeep было зафиксировано в сентябре. Тогда внедорожник Compass подорожал на 280 тыс. рублей. В августе текущего года на 31 тыс. рублей подорожал Jeep Renegade.

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