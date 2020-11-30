Москва, , 11:49 — REGNUM В правительстве России утвердили список технологий для заключения с государством специальных инвестиционных контрактов (СПИК). Об этом 30 ноября сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.

«Правительство утвердило перечень современных технологий, при разработке и внедрении которых компании смогут заключить с государством специальный инвестиционный контракт, так называемый СПИК 2.0», — заявил он.

По словам Мишустина, инвесторы получат для своих вложений выгодные и неизменные условия, в том числе льготы по налогам и условия по аренде без проведения торгов.

В перечне — наукоёмкие технологии важных сфер экономики. В их числе энергетика, машиностроение, медицина, химическая промышленность, производство газовых турбин большой мощности, а также конверсии дизельных автомобильных двигателей для работы в комбинированном режиме на газомоторном и дизельном топливе.