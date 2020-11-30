Москва, 30 ноября 2020, 11:46 — REGNUM Власти Украины понимают, что после ввода в действие «Северного потока — 2» украинский транзит станет ненужным, заявил корреспонденту ИА REGNUM автор Telegram-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов.
Как сообщало ИА REGNUM, американские санкции против проекта газопровода «Северный поток — 2» разработаны при участии украинских лоббистов, написала газета The Wall Street Journal.
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