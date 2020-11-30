Симферополь, , 11:43 — REGNUM Власти Республики Крым рассчитывают увеличить объёмы поставок пресной воды в регионе к апрелю 2021 года за счёт подземных источников. Об этом говорилось на заседании оперативного штаба по вопросам водоснабжения 30 ноября.

«Прогнозы по отдельным скважинам улучшены. Если раньше прогнозный дебит некоторых скважин составлял 3,5−4 тысячи кубометров, то сейчас они будут давать 5,5−6 тысяч кубометров», — сказал глава Крыма Сергей Аксёнов.

По пессимистичному прогнозу, при отсутствии осадков, добавил Аксёнов, к 1 апреля из подземных источников Симферополь сможет получать в сутки до 110 тысяч кубометров. Заместитель генерального директора предприятия «Вода Крыма» Максим Новик пояснил, что на данный момент Симферополь получает 70 тысяч кубометров воды в сутки из подземных источников, что помогает экономить запасы воды в водохранилищах.

Как сообщало ИА REGNUM, с лета 2020 года из-за маловодья Крым испытывает значительный дефицит пресной воды. В городах региона вводятся графики подачи воды, в отдельные муниципалитеты воду подвозят.