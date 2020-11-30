Анкара, , 11:44 — REGNUM ВВП Турции в третьем квартале 2020 года вырос на 6,7% по сравнению с тем же периодом прошлого года, когда негативные последствия эпидемии коронавируса были менее ощутимы. Об этом сообщает турецкое новостное агентство Hürriyet.

Журналисты также отметили, что в третьем квартале 2020 года показатели ВВП Турции выросли таким образом; число финансовых и страховых сделок увеличилась на 41,1%, объём информационно-коммуникационной деятельности на 15%, промышленности на 8%, строительства на 6,4%, сельского хозяйства на 6,2%, услуг на 6%, деятельность в сфере недвижимости возросла на 2,8%, деловая активность в сфере государственного управления, образования, здравоохранения и социальной работы выросла на 2,4%.

Однако профессиональная, административная и сфера вспомогательных услуг в Турции снизилась на 4,5%, отмечают журналисты.

Также индекс объема ВВП Турции, свободный от сезонных и календарных эффектов, вырос на 15,6% по сравнению с предыдущим кварталом.