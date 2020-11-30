Барнаул, , 11:39 — REGNUM Безусловно, «мусоропроводы» явно не вписываются в идеологию раздельного сбора. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил алтайский общественник, председатель ТСЖ «Красноармейский, 53» Константин Емешин. Комментируя идею заварить мусоропроводы во всех жилых домах, он пояснил:

«Я знаю дома, где жители на собрании решили заварить приемные карманы мусоропроводов, а камеры используют для хозяйственных нужд. Но здесь возникают новые проблемы. Нужно во дворе оборудовать контейнерные площадки с проведением работ по землеотводу, присвоению адреса и оборудование этих площадок.

Это стоит серьезных денег. Когда мы в ТСЖ пытались проанализировать возможность устройства площадок во дворе, то обнаружили, что у нас во дворе нельзя оборудовать такую площадку, так как нет земли, поскольку расположена трансформаторная подстанция, сервитуты на коммуникации, кабельные линии.

А кроме этого, обнаружилось, что рядом расположенные гаражно-строительные и погребные кооперативы построены с нарушением, и, как правило, не менее шести метров они при своем строительстве залезли на наш земельный участок. А кроме этого, все заставлено металлическими гаражами.

А когда мы пытались убрать эти, как правило, неиспользуемые железные гаражи, то сразу обнаружили, что за каждым гаражом стоит либо большой чиновник, либо человек в погонах. Поэтому, конечно, для раздельного сбора мусора использование мусоропроводов нелогично. Но вот где найти столько земли и денег для оборудования контейнерных площадок? Это серьезная проблема».

Как уже сообщало ИА REGNUM, инициатива законсервировать мусоропроводы в российских многоэтажных домах принадлежит Общественной палате России. В своем письме на имя главы Минстроя РФ Владимира Якушева активисты заявили, что мусоропроводы часто становятся источниками неприятного запаха и шума в подъездах, приводят к появлению насекомых и грызунов, способствуют возникновению пожаров.

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