Казань, , 11:35 — REGNUM Преференции, предоставленные государством при переходе с ЕНВД на патентную систему налогообложения (ПСН), невозможно назвать той поддержкой, в которой нуждались субъекты малого и среднего бизнеса, считает член политсовета «Партии Роста» в Татарии Руслан Нигматулин. Об этом, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, он заявил сегодня, 30 ноября, комментируя изменения в ФЗ № 373-ФЗ «О внесении изменений в главы 26−2 и 26−5 части второй Налогового кодекса Российской Федерации и статью 2 Федерального закона «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской Федерации».

«У ПСН есть множество минусов, например, ограничение действия патента во времени. Он действует лишь 12 месяцев, затем его снова нужно получать, а это лишняя бюрократия. На каждый вид деятельности нужно получать отдельный патент, что тоже крайне неудобно. Кроме того, это ограничивает тебя в свободе предпринимательства и в развитии новых направлений бизнеса. Существуют ограничения по территории действия патента (только в рамках одного МО, что мешает масштабировать бизнес); лимит по обороту — 60 млн в год. Все это никоим образом не способствует развитию бизнеса, ведь кругом ограничения. Поэтому патентная система налогообложения, даже при наличии преференций, не станет более привлекательной и не окажет существенной поддержки субъектам МСБ в этот непростой период», — пояснил Нигматулин.

Кроме того, он обратил внимание на пробелы в ПСН, касающиеся сферы грузоперевозок.

«Для отдельных категорий предпринимателей, например, перевозчиков, использующих ПСН, необходимы конкретные разъяснения о возможности осуществлять перевозки не только по территории своего субъекта, где получен патент, а на территории всей России, так как налогоплательщик фактически осуществлял деятельность на территории субъекта, в котором получен патент (на данной территории заключен договор, получены заявки от заказчика, открыт расчетный счет, наняты работники, осуществлялись хранение, ремонт и обслуживание транспортных средств), при этом в ином субъекте РФ находился только пункт загрузки и (или) выгрузки. Это необходимо для того, чтобы не было разногласий в трактовании закона, и была едина правоприменительная практика. Сейчас же возможность осуществлять перевозки по все территории РФ при условии применения ПСН необходимо доказывать в суде, а судебная практика разнится», — добавил предприниматель.