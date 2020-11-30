Москва, , 11:26 — REGNUM Цены на нефть развивают нисходящую коррекцию от мартовских максимумов на подходе к отметке $49 за баррель, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор Академии управления финансами и инвестициями Арсений Дадашев.

«Сегодня, 30 ноября, нефть марки Brent пребывает под умеренным давлением, тестируя уровень $47 впервые почти за неделю. Утрата этой зоны поддержки расчистит путь к отметке $45.

На минувших выходных в ходе предварительных консультаций страны ОПЕК+ не смогли прийти к единому решению относительно параметров соглашения.

В рядах участников альянса наблюдаются разногласия, которые группа попытается разрешить сегодня-завтра, и это является обязательным условием для возобновления роста нефтяных цен.

Важно, что ноябрьский рост котировок обусловлен прежде всего ожиданиями продления ограничений добычи. На протяжении уходящего месяца трейдеры закладывали в цену такой сценарий развития событий.

Соответственно, в случае разочарования снижение цен в качестве первоначальной реакции может оказаться довольно агрессивным.

Аргументом, из-за которого в рядах ОПЕК+ возникли разногласия, мог стать недавний рост Brent, которая с начала месяца подорожала более чем на $10.

В краткосрочной перспективе игроки будут занимать выжидательную позицию в ожидании свежих сигналов со стороны картеля и его союзников», — полагает эксперт.

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