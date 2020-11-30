Москва, , 11:27 — REGNUM Первое место по продажам подержанных кроссоверов и внедорожников (сегмент SUV) китайских марок в октябре 2020 года заняла модель Chery Tiggo. Об этом сообщается на портале «Автостат Инфо».

За прошлый месяц российские автолюбители купили на вторичном рынке 1189 машин Chery Tiggo с пробегом, что на 42% больше, чем год назад, когда было приобретено 836 единиц таких авто.

На втором месте разместилась модель Great Wall Hover. Это авто на рынке подержанных кроссоверов и внедорожников России было приобретено 909 раз, что на 33% больше, чем в прошлом году. Тройку рейтинга самых перепродаваемых китайских машин сегмента SUV замыкает Lifan X60 с результатом 806 перепроданных авто. Здесь рост перепродаж составил 27%.

Четвертое и пятое места соответственно занимают Great Wall H50 (364 ед.; +25%) и Geely Emgrand X7 (161 ед.; +25%).

Напомним, по итогу октября нынешнего года совокупная выручка российских дилеров с продажи новых кроссоверов и внедорожников увеличилась по сравнению с сентябрем на 24,1 млрд рублей — с 133,3 до 157,4 млрд рублей.

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