Москва, , 11:25 — REGNUM Отмена ЕНВД с начала 2021 года, по крайней мере, несвоевременна, заявил 30 ноября заместитель председателя «Партии Роста» Сергей Демин. «Подписанный президентом закон с 1 января позволит индивидуальным предпринимателям переходить на патентную систему более плавно и с меньшими издержками. Главное, что ПСН теперь доступен по более широкому перечню видов деятельности. Пересмотрены нормативы: например, размер предельной площади торговых залов для предприятий розничной торговли и общепита увеличен в 3 раза, а значит, больше компаний смогут соответствовать стандартам патентной системы налогообложения», — отметил эксперт.

Он обратил внимание, что многим предпринимателям, переходя на ПСН, можно отказаться от применения онлайн-касс. «Это серьезная экономия на оборудовании, контракте с оператором фискальных данных, техническом обслуживании и сетевом подключении — десятки тысяч рублей. Хочется надеяться, что все законодательно закрепленные изменения помогут сгладить негативные последствия отказа от налога ЕНВД», — добавил Демин.

Напомним, что индивидуальные предприниматели и субъекты МСП получат ряд льгот при переходе с ЕНВД на патентную систему налогообложения. Соответствующий закон подписан президентом РФ Владимиром Путиным. Новым законом расширяется перечень видов предпринимательской деятельности по ПСН с 64 до 80.