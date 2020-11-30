Москва, , 11:19 — REGNUM Нефтяные цены 30 ноября несколько снижаются в ожидании встречи министров ОПЕК+, на которой 1 декабря должно быть принято решение о продлении сделки по сокращению добычи, заявил корреспонденту ИА REGNUM главный аналитик ТелеТрейд Марк Гойхман.

«Некоторые страны возражают против этого, и неопределённость давит на котировки. Баррель нефти Brent дешевеет до $47,40. Это предопределяет и рост курса доллара к рублю выше 76 руб.

Рубль поддерживает и то, что закончился налоговый период конца месяца, когда экспортёры продают валюту

Однако, с другой стороны, укрепление доллара ограничено тем, что в целом на валютном рынке американская валюта слабеет из-за повышения склонности к рискам вследствие появления вакцин от коронавируса.

На 30 ноября не запланированы существенные события или выход важной статистики, значимо воздействующей на рынок.

Учитывая указанные противоречивые обстоятельства, наиболее вероятный диапазон движения валюты на день достаточно узок: — 75,80 — 76,50 руб./доллар», — считает эксперт.

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