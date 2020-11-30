Москва, , 11:14 — REGNUM В России с 1 января 2021 года произойдет перевод в цифровой формат лицензирования в области медицины и фармацевтики. Об этом 30 ноября на заседании правительства РФ заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

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Лицензии в электронном виде будут выдавать в сфере медицинской, фармацевтической деятельности, для производства лекарств, медтехники и ее сервисного обслуживания. Информация о выданных лицензиях будет в открытом доступе.

По словам Мишустина, это делается для удобства людей. «Внедряется так называемая реестровая модель предоставления госуслуг с полным отказом от бумажного носителя», — уточнил он.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин продлил срок лицензирования медицинских учреждений Крыма до 2021 года.

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