Иркутск, , 11:15 — REGNUM В октябре 2020 года в России наибольшее число электрокаров с пробегом было продано в Иркутской области. Об этом 30 ноября сообщается на сайте аналитического агентства «Автостат».

В сообщении говорится, что всего за месяц в Иркутской области был перепродан 61 электрокар. На втором месте оказалось Приморье, где за октябрь было перепродано 58 электрических моделей автомобилей.

Замыкает тройку лидеров Краснодарский край с результатом 54 перепроданных электрокаров. На четвёртом и пятом местах оказались Хабаровский край (36 ед.) и Москва (31 ед.).

Отмечается, что с января по октябрь 2020 года в России было продано 4,4 тыс. электрокаров с пробегом — на 60% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Напомним, в октябре 2020 года в России было реализовано 608 подержанных электромобилей, что на 75% больше, чем в октябре 2019 года.

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