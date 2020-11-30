Нижний Новгород, , 11:10 — REGNUM За октябрь 2020 года задолженность перед кредиторами нижегородского «Радиотехбанка», лишившегося лицензии почти два года назад, выросла до 3,983 млрд рублей. Конкурсный управляющий в лице госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов» подвёл предварительные итоги конкурсного производства к началу ноября 2020 года, передаёт ИА REGNUM.

К этой дате у лопнувшего банка, как и месяц назад, было 1259 кредиторов, но увеличилась сумма их претензий — с 3 982 844 000 до 3 983 467 000 рублей. В общем реестре выросла сумма требований 373 кредиторов первой очереди — до 2 440 244 000 рублей. За время конкурсного производства на закрытие долгов перед первой очередью было направлено 747,67 млн рублей, из которых в октябре — 62,716 млн рублей. В целом задолженность перед первой очередью закрыта на 30,64%.

Напомним, по данным бухгалтерского баланса, к моменту отзыва лицензии в январе 2019 года банк имел обязательства на сумму свыше 3,283 млрд рублей, из которых 2,5 млрд рублей — по вкладам граждан и индивидуальных предпринимателей.

На дату отзыва лицензии кредитная организация по размеру активов была на 276-м месте в банковской системе РФ. Среди причин лишения лицензии регулятор называл в том числе сомнительные транзитные операции.

На сегодня управляющий банка потребовал привлечь к ответу по долгам юрлица 13 бывших топ-менеджеров. Сумма требований к ним превышает 1,9 млрд рублей.