Москва, , 10:55 — REGNUM В октябре 2020 года автолюбители России приобрели 608 электромобилей с пробегом — на 75% больше, чем год назад. Об этом 30 ноября сообщается на сайте аналитического агентства «Автостат».

Наиболее продаваемым автомобилем с электромотором на вторичном российском рынке в прошлом месяце стала модель Nissan Leaf. На её долю пришлось почти 90% от всех проданных подержанных электрокаров в стране, что в количественном выражении равно 542 экземплярам.

Вторыми по популярности стали электромобили Mitsubishi i-MiEV. В России эти модели поменяли своих хозяев 22 раза в октябре. На третьем месте оказалась Tesla Model S, продажи которой составили 12 экземпляров.

Кроме того, в октябре в России было продано по 8 единиц BMW i3 и Tesla Model X, а также три экземпляра Tesla Model 3, два — Renault Twizy и один Hyundai Ioniq.

Напомним, продажи новых электрокаров в России по итогам октября 2020 года выросли в 3,1 раза, до 112 экземпляров.

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