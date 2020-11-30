Омск, , 10:51 — REGNUM Омская область вошла в список 25 субъектов Российской Федерации, где, несмотря на кризис, связанный с эпидемией коронавируса, удалось удержать экономику от значительного спада. Об этом в ходе пресс-конференции сообщил глава региона Александр Бурков. Его слова цитирует областная пресс-служба.

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»Наша экономика показывает, что бизнес стоит на ногах, как бы тяжело ни было. И даёт положительные налоговые поступления. Из 85 субъектов Федерации таких регионов, которые имеют плюсовую базу по итогам десяти месяцев, всего 25. В том числе Омская область», — отметил губернатор Александр Бурков.

По его словам, в Омской области в течение пяти лет не было роста плюсовой доходности в областной бюджет. Но по итогам 2019 года регион оказался в плюсе по доходам (104,5%). За десять месяцев 2020 года регион получил доходы как налоговые так и неналоговые, — 102,5% к уровню предыдущего года.

«Это как раз показатель инвестиционного климата, когда приходит бизнес, вкладываются частные инвестиции, появился большой объём бюджетных инвестиций благодаря реализации национальных проектов, инициированных нашим президентом. Вот почему мы сегодня с вами на плаву и имеем плюсовую доходность по налогам. Не переживайте — прорвёмся!» — подчеркнул губернатор.

Напомним, ранее министр финансов Омской области Вадим Чеченко отмечал, что главный финансовый документ региона сформирован с нулевым дефицитом. Доходная и расходная части равны друг другу и составляют 96,3 млрд рублей. При этом уже в феврале 2021 года бюджет ждет существенное увеличение, прежде всего за счет целевой поддержки.

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