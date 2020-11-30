Москва, , 10:53 — REGNUM Курс американского доллара вырос на 0,59%, до отметки 76,3 рубля на открытии торгов Московской биржи. Это следует из данных торговой площадки 30 ноября.

До указанной отметки курс поднялся в 10:00 мск. При этом курс европейской валюты подрос 0,63%, до 91,31 рубля. Евро стал стоить дороже 91 рубля впервые с 17 ноября.

В 10:21 мск доллар и евро были ещё дороже. За доллар давали 76,185 рубля (+0,44%), а за евро — 91,165 рубля (+0,47%).

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