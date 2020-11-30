Тбилиси, , 10:53 — REGNUM Объем ВВП Грузии в октябре 2020 года, по сравнению с этим же месяцем 2019 года, сократился на 3,9%. Об этом говорится в предварительном отчете, который 30 ноября опубликовала Национальная служба статистики (Грузстат).

Сообщается, что по итогам десяти месяцев текущего года объем ВВП Грузии стал на 5,1% меньше, чем в прошлом году за такой же период. Сокращение было зафиксировано во всех секторах экономики, кроме тех, которые связаны с финансовой и страховой деятельностью.

Стоит отметить, что в сентябре сокращение экономики Грузии, по данным отчета Грузстата, составило 0,7%. По итогам девяти месяцев, в сравнении с прошлым годом, ВВП сократился на 5,0%.

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