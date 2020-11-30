Москва, , 11:05 — REGNUM Представители России и стран ОПЕК не пришли к общей позиции в ходе внеплановой встречи 29 ноября, посвящённой ограничениям на добычу нефти. Об этом сообщает 30 ноября Bloomberg со ссылкой на анонимные источники.

Речь шла о продлении или смягчении ограничений с 1 января 2021 года. Теперь министрам предстоит в ближайшие два дня прийти к решению. Вопрос стоит следующим образом: добычу можно ограничить на 1,9 млн баррелей в сутки, как оговорено сделкой, либо на несколько месяцев оставить в силе действующие ограничения.

Арабские Эмираты и Казахстан выступили против продления текущих ограничений, хотя представители России и большинство других делегатов хотят оставить всё как есть. От Саудовской Аравии потребуется значительное давление, чтобы соглашение было заключено, полагает аналитик исследовательской компании Medley Global Advisors Мохаммад Дарвазах.

«Со стороны Абу-Даби было особенно острое недовольство статусом-кво», — пояснил он.

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