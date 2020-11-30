Ташкент, , 10:40 — REGNUM Видеоконференция на тему «Промышленный диалог: Россия — Узбекистан» состоится 1 декабря 2020 года, сообщает 30 ноября издание «Подробно.uz».

В мероприятии примут участие заместитель министра промышленности и торговли России Алексей Груздев, глава центра инвестиционных проектов Узбекистана Хуррам Тешабаев, а также представители бизнеса двух стран.

Участники конференции обсудят проведение промышленной выставки ИННОПРОМ, которая запланирована на 5−7 апреля 2021 года. Собеседники обсудят реализацию совместных проектов.

Как сообщало ИА REGNUM, представители правительств России и Узбекистана подписали соглашение о поставках сельскохозяйственной продукции. Согласно договоренностям, в Джизакской области запущена работа агрологистического комплекса.