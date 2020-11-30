Москва, , 10:39 — REGNUM Генеральный директор ПАО «ФосАгро», президент Российской ассоциации производителей удобрений, член Бюро Правления РСПП Андрей Гурьев принял участие в стартовой конференции по запуску национального диалога РФ по подготовке к Саммиту ООН по продовольственным системам.

Участниками мероприятия стали представители Совета Федерации РФ, Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), Постпредства России при ФАО и других международных организациях в Риме, Роспотребнадзора, Дипломатической академии МИД РФ.

Олег Кобяков, директор отделения ФАО для связи с РФ, сообщил, что Саммит ООН по продовольственным системам пройдет в рамках очередной сессии Генеральной ассамблеи ООН в сентябре 2021 года. Он отметил, что государствам-членам ООН удалось добиться успеха в борьбе с голодом, но его масштабы остаются значительными. Ликвидация голода — необходимое условие достижения целей в области устойчивого развития до 2030 года.

«Сегодня в мире, по данным ООН, голодает 680 млн людей. На протяжении последних 5 лет эта цифра ежегодно увеличивается на 10 млн. Пандемия коронавируса грозит добавить к ним еще до 132 млн человек. В целом же число жителей Земли, не получающих полноценного питания — страдающих от голода, дефицита витаминов и микронутриентов, избыточного веса и ожирения, достигла 2 млрд, или больше четверти мирового населения», — напомнил в своем выступлении член Группы лидеров Саммита ООН по продовольственным системам, ректор Дипломатической академии МИД России Александр Яковенко.

В этой связи, по словам Александра Яковенко, целью Саммита ООН станет ускорение работы по искоренению голода и создание устойчивых продовольственных систем. Он так-же отметил, что Россия вносит значительный вклад в обеспечение глобальной продовольственной безопасности.

Для успешного проведения Саммита во многих государствах созываются конференции по запуску национальных диалогов по продовольственным системам. В России они будут проходить на протяжении всей зимы и первых весенних месяцев.

Генеральный директор ПАО «ФосАгро», президент Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ) Андрей Гурьев в своём выступлении подчеркнул, что «устойчивое земледелие является одним из основных фундаментальных приоритетов, который позволит сохранить продовольственную безопасность во всех уголках мира и решить экологические задачи. Я убежден, что принципы устойчивого развития и такие важные проекты, которые ведет ФАО, сегодня и в будущем невозможны без участия России. Наша страна способна занять большую нишу со своей зеленой продукцией, со своими товарами в новой экологической сельскохозяйственной повестке, которую формируют ООН и ФАО», — заявил Андрей Гурьев.

Он напомнил, что продукция ФосАгро обладает исключительными экологическими характеристиками: в отличие от многих конкурентов, удобрения компании не содержат опасных концентраций вредного для здоровья человека кадмия и других токсичных веществ.

«Как один из ведущих мировых производителей минеральных удобрений, мы чувствуем свою ответственность за продовольственную безопасность. Поставляя потребителям более чем в 100 странах эффективные системы питания растений, мы бросаем вызов мировой проблеме голода. При этом приоритетом для нас остаётся российский рынок и интересы отечественных аграриев», — подчеркнул Андрей Гурьев.

По мнению генерального директора ФосАгро, в АПК экологичные технологии играют всё большую роль, они позволяют поддерживать и усиливать конкурентоспособность продукции на мировых рынках.

«В современных условиях бизнес должен не только ставить перед собой традиционные задачи, связанные с получением прибыли, но и делать акцент на устойчивом развитии. Поэтому в нашей Стратегии до 2025 года приверженность принципам и ЦУР ООН обозначена в качестве ключевого приоритета. Мы последовательно оцениваем каждое наше действие с точки зрения воздействия на экологию, и на мероприятия в области охраны окружающей среды направили в прошлом году более 9 млрд рублей», — отметил Андрей Гурьев.

Прогресс компании в области устойчивого развития был отмечен на уровне ООН — в сентябре был подтвержден статус ФосАгро в качестве компании-лидера Глобального Договора, платформы социально-ответственного бизнеса. Данным статусом в мире обладают только 41 компания.

Также Андрей Гурьев рассказал об участии компании в работе по созданию «Зеленого стандарта» российской сельхозпродукции с улучшенными экологическими характеристиками, которая была инициирована по поручению Президента Владимира Путина. Глава РАПУ предложил включить тиражирование российского опыта создания «Зеленого стандарта» в повестку ФАО.

«Нацеленность ФосАгро на зеленый рост, на сберегающее природопользование, на обеспечение экологичной продукцией, не истощающей природные ресурсы при производстве, отвечает чаяниям потребителей в современном мире. Сегодня перед ответственными производителями стоит задача не только произвести товар любой ценой, но и произвести так, чтобы сохранить природу для будущих поколений, чтобы обеспечить высокое качество продукции, которое является залогом нашего здоровья», — подчеркнул Олег Кобяков.

В заключение ректор Дипломатической академии МИД России Александр Яковенко отметил важность детального обсуждения предложений, которые российской стороне предстоит вынести для работы Саммита. По его словам, активная позиция ФосАгро подтверждает, что бизнес должен быть полноформатно вовлечен в эти дискуссии.

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