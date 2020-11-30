Москва, , 10:33 — REGNUM Российские дилеры компании Mazda приступили к приёму заказов на кроссовер CX-30. Об этом сообщает пресс-служба японского производителя.

Первые российские покупатели получат новые кроссоверы 15 января 2021 года.

В России CX-30 будет продаваться в трёх комплектациях: Drive, Active и Supreme. Производство новинки налажено во Владивостоке на заводе Mazda Sollers. Модель комплектуется атмосферным двигателем внутреннего сгорания рабочим объёмом два литра и производительностью 150 л. с.

Мотор сочетается с шестискоростной «механикой» либо с шестипозиционным «автоматом». За доплату покупатели смогут приобрести версию кроссовера с приводом 4×4.

CX-30 в своём арсенале имеет: климат-контроль, мультимедиа с тачскрином и электрообогрев передних кресел.

Версия Active будет стоить 1 869 000 рублей. Цены на остальные комплектации пока не сообщаются.

Напомним, в Японии компания Mazda приступила к продажам нового субкомпактного гибридного кроссовера MX-30.

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