Сеул, , 10:34 — REGNUM В октябре 2020 года индекс промышленного производства в Южной Корее сохранился на уровне предыдущего месяца, однако в годовом исчислении показатель сократился на 2,7%. Об этом сообщает KBS со ссылкой на Статистическую службу страны.

Согласно опубликованным данным, производство в горнодобывающей и обрабатывающей промышленности сократилось на 1,2%. В частности, производство полупроводников в стране сократилось на 9,5%, а электронных компонентов — на 2,6%.

Производство в сфере услуг в Южной Корее увеличилось на 1,2%, однако розничные продажи, напротив, сократились на 0,9%, а инвестиции в производственные мощности — на 3,3%.

Индекс промышленного производства — показатель динамики объёма промышленного производства, его подъёма или спада, определяется в виде отношения текущего объёма производства в денежном выражении к объёму промышленного производства в предыдущем или другом базисном году.