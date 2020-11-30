Красногорск, , 10:29 — REGNUM За счёт средств областного бюджета государственное бюджетное учреждение «Московская областная станция скорой медицинской помощи» планирует заказать услуги лизинга автомобилей скорой медицинской помощи (класс «В» и «С») и комплекты медицинского оборудования для их оснащения. Начальная цена по тендеру составляет почти 1,3 млрд рублей, передаёт ИА REGNUM.

Скорая помощь Иван Шилов © ИА REGNUM

Итоги аукциона подведут 16 декабря 2020 года. Срок лизинга — 56 месяцев, с окончанием в декабре 2025 года. Планируется получить 155 автомобилей класса «В» и 12 — класса «С» с соответствующим набором оборудования. Лизингополучателю поставить автомобили должны до 30 апреля 2021 года.

Максимальная цена контракта — 1 298 390 004,36 рубля при размере аванса более 21%. Размер обеспечения заявки составит 12 983 900,04 рубля.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, распоряжением правительства РФ для сёл и малых городов России на закупку транспорта для медучреждений выделили свыше 1,4 млрд рублей. Медучреждения получат порядка 2 тыс. автомобилей скорой помощи.