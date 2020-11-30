Москва, , 10:27 — REGNUM В России малый и средний бизнес не заметил той помощи, о которой отчитывается государство. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 30 ноября заявил экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Так он прокомментировал слова руководителя Счетной палаты РФ Алексея Кудрина, который сказал, что благодаря той поддержке, которую оказывало государство населению и бизнесу, безработицу в стране удалось удержать на уровне ниже восьми процентов.

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"Усилия государства по поддержке малого и среднего бизнеса были титаническими, если верить отчетам представителей государства, — сказал Делягин. — А сам малый и средний бизнес этой поддержки не заметил. Если сравнивать то, о чем рапортуют представители государства, с тем, что происходило в Европе и США, то в РФ реальной поддержки не оказывалось. Принимались некоторые меры по смягчению негативных последствий коронабесия. Поэтому в реальности эти меры были локальными и заведомо недостаточными. Поддержка была ничтожной с любой точки зрения, если не принимать внимание отчетность самих бюрократов друг перед другом. С этой точки зрения все было замечательно».

Что касается роста безработицы, то, как подчеркнул Делягин, в РФ до 30 млн человек работают в «тени».

"И порядка 13 млн работают только в «тени». И когда эти люди лишаются работы, то государство их не видит, — сказал Делягин. — Поэтому всерьез говорить о государственной статистике безработицы нельзя. Это немного нелепо. Действительно безработица не такая высокая, как могла быть. Бизнес не понял, что с ним случилось. Он все надеется на то, что ситуация улучшится».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Кудрин сказал, что проблему безработицы в Российской Федерации, вероятно, способна обострить вторая волна пандемии.

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