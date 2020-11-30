Москва, , 10:26 — REGNUM Объём инвестиций в развитие четырёх бывших промышленных зон в Москве составит 25 миллиардов рублей, сообщает 30 ноября официальный сайт мэра и правительства Москвы.

На месте бывших промышленных предприятий появятся современные производства, торговые предприятия, организации общепита, спортобъекты, развлекательные центры, школы, детсады, а также жилые дома. Ожидается, что будут созданы тысячи новых рабочих мест.

«В рамках комплексного развития на территориях бывших промзон Братцево, Чертаново и Выхино общей площадью 11,3 гектара появятся современные объекты производственного и общественно-делового назначения», — рассказал вице-мэр Москвы Владимир Ефимов.

По его словам, четвёртая бывшая промзона расположена в Перово, на её территории планируется жилая застройка, а также строительство объектов социальной инфраструктуры.

Общий объём инвестиций должен составить 25 млрд рублей, будет создано 5,2 тыс. новых рабочих мест.