Москва, , 10:16 — REGNUM Российская экономика сможет вернуться к уровню 2019 года уже к середине — концу 2022 года, но лишь в случае получения вакцины от коронавируса и последующего предотвращения распространения пандемии. Об этом заявил глава Сбербанка Герман Греф в интервью Bloomberg.

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"Если вакцина и другие препараты будут получены, если все это поможет [предотвратить] распространение пандемии, то к середине или концу 2022 года экономика вернётся по своим масштабам к параметрам 2019 года», — сказал Греф.

Он не исключил, что лишь после этого можно будет говорить о восстановлении планов по доходам.