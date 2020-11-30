Баку, , 10:15 — REGNUM На Нефтчалинском автозаводе Азербайджана в 2021 году запустят сборку внедорожников. Об этом сообщает портал Report.

На данный момент руководство завода ведет переговоры с зарубежными автокомпаниями. С рядом из них уже достигнуты предварительные договорённости. Цена азербайджанских машин будет зависеть от их комплектации.

Завод, где будут производить машины сегмента SUV (кроссоверы и внедорожники), носит статус резидента Нефтчалинского промышленного квартала. Мощность предприятия составляет 10 000 машин в год. На нём уже собираются машины четырёх марок под брендом Khazar: LX, SD (Simple), LD (Lux) и Peugeot Khazar.

Заняться выпуском SUV в Азербайджане решили из-за увеличения спроса среди местных автомобилистов на кроссоверы и внедорожники.

Ранее компания Haval объявила о начале строительства в индустриальном парке «Узловая» в Тульской области завода по производству моторов. Его открытие запланировано на 2022 год.

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