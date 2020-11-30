Ташкент, , 10:08 — REGNUM По итогам января—октября 2020 года в Узбекистан импортировано 781,7 тыс. мобильных телефонов на сумму $64,6 млн, сообщили 30 ноября в телеграм-канале государственного комитета по статистике.

За отчетный период из Китая ввезено 556,6 тыс. телефонов, из Вьетнама — 143,4 тыс., Индии — 36,7 тыс., ОАЭ — 23,9 тыс. России — 11,3 тыс. Эксперты отмечают, что значительный рост рынка мобильных телефонов в Узбекистане связан с введением регистрации по IMEI.

Отмечается, что данная мера позволила сократить «серый» рынок мобильных телефонов. В частности, через таможню проходило несколько тысяч устройств, а продавалось несколько миллионов в год.

Напомним, по итогам января—августа 2019 года в Узбекистан импортировали 360,4 тыс. сотовых телефонов на сумму $23,3 млн. Это в 6,3 раза больше, чем за аналогичный период 2018 года.