Москва, , 10:03 — REGNUM В Москве около четверти поставок лёгкой промышленности из стран Юго-Восточной Азии и Восточной Европы могут быть замещены благодаря бирже контрактного производства Московского инновационного кластера (МИК). Об этом 30 ноября сообщает официальный сайт мэра и правительства Москвы.

«Старт работы сектора легкой промышленности на онлайн-бирже контрактного производства МИК состоялся в середине сентября, и мы видим, насколько он оказался востребован», — рассказал глава департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин.

По его словам, к проекту присоединились сто региональных компаний и уже заключены первые сделки. В перспективе планируется выйти на импортозамещение четверти поставок из таких регионов мира, как Юго-Восточная Азия и Восточная Европа.

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