Казань, , 10:01 — REGNUM По итогам 9 месяцев 2020 года деятельность девяти ГУП является прибыльной, трех — убыточной. Об этом заявил на совещании 28 ноября министр земельных и имущественных отношений РТ Фаниль Аглиуллин. При этом он отметил, что квартальные убытки по трём ГУП характерны им ежегодно, тогда как по итогам года их деятельность ожидается прибыльной. За последние пять лет деятельность всех действующих ГУП в Татарии по итогам года являлась прибыльной.

Всего в Татарии по состоянию на 1 ноября 2020 года в республике зарегистрировано 14 ГУП и 142 МУП. Из 14 ГУП 12 являются действующими. В 2020 году в бюджет республики поступило 32,75 млн рублей от перечисления части чистой прибыли ГУП по итогам деятельности за 2019 год. Указанные доходы сократились на 3,8 млн рублей в связи со снижением основных показателей финансово-хозяйственной деятельности двух предприятий: ГУП «Центр информационных технологий и ГУП «Татинвестгражданпроект».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Татарии наиболее прибыльными ГУП по итогам 9 месяцев 2020 года являются «Медицинская техника и фармация Татарстана» и «Татлизинг», которые нарастили прибыль почти втрое. Так, чистая прибыль ГУП «Медицинская техника и фармация Татарстана» составила 124,9 млн рублей, что в 2,7 раза выше аналогичного показателя за прошлый год. Рост основных показателей деятельности предприятия связан с ростом спроса на продукцию предприятия в связи с обострением санитарно-эпидемиологической ситуации в стране.

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