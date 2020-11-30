Москва, , 09:53 — REGNUM Глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин направил вице-премьеру РФ Виктории Абрамченко письмо с просьбой смягчить требования Минприроды по снижению предприятиями выбросов опасных веществ в атмосферу. Об этом сообщают «Ведомости».

Так, Шохин предложил учитывать отходы I и II классов опасности (фенол, мышьяк, цинк, ртуть и другие) и не учитывать прописанные в приказе Минздрава отходы III и IV классов.

Глава РССП отметил, что из-за этого предприятия чёрной металлургии не смогут снизить объём выбросов в два раза, как предполагает федеральный проект.

Шохин также предложил установить базовым не 2019 год, как ранее в октябре определило Минприроды, а 2017-й, уже фигурирующий в проекте «Чистый воздух».

Как сообщало ИА REGNUM, в конце 2019 года тогдашний председатель правительства РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о создании федеральной государственной информационной системы мониторинга качества атмосферного воздуха.

Так, прежде всего система будет внедряться в городах, где проблема загрязнения атмосферного воздуха стоит особо остро, — это Братск, Красноярск, Липецк, Магнитогорск, Медногорск, Нижний Тагил, Новокузнецк, Норильск, Омск, Челябинск, Череповец и Чита.

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