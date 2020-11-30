Москва, , 09:51 — REGNUM По итогам октября 2020 года продажи машин С-сегмента (европейский низший средний класс авто; «гольф-класс») в России выросли на 4,5% в годовом сравнении. Об этом сообщает портал «Автостат Инфо».

Всего же в прошлом месяце российские покупатели приобрели 15 801 автомобиль С-сегмента.

Самым популярным автомобилем С-сегмента в России стала отечественная Lada Vesta. В октябре российские дилеры реализовали 11 121 автомобиль Vesta, что на 31% больше, чем год назад.

На втором месте рейтинга разместился чешский автомобиль — Skoda Octavia. Эту машину купили 1347 автолюбителей (-29,6%). Третье место среди машин С-сегмента занимает KIA Cerato (1221 ед.; —15,4%).

Пятёрку лидеров замыкают KIA Ceed (808 ед.) и Volkswagen Jetta (273 шт.).

Напомним, в октябре текущего года среди новых легких коммерческих машин (сегмент LCV) в РФ больше всего пользовалась спросом модель «ГАЗель NEXT» — 2,4 тыс. единиц.

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