Казань, , 09:36 — REGNUM В Татарии наиболее прибыльными ГУП по итогам 9 месяцев 2020 года являются «Медицинская техника и фармация Татарстана» и «Татлизинг». Об этом на совещании 28 ноября заявил глава Минземимущества РТ Фаниль Аглиуллин.

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Чистая прибыль ГУП «Медицинская техника и фармация Татарстана» составила 124,9 млн рублей, что в 2,7 раза выше аналогичного показателя за прошлый год (45,6 млн рублей за 9 месяцев 2019 года). Рост основных показателей деятельности предприятия связан с ростом спроса на продукцию предприятия в связи с обострением санитарно-эпидемиологической ситуации в стране, отметил министр.

Также по итогам 9 месяцев 2020 года ГУП «Татлизинг» имеет стабильную тенденцию к росту основных показателей деятельности. Чистая прибыль указанного предприятия также увеличилась в 2,8 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составляет 16,3 млн рублей.

Показатели остальных ГУП находятся примерно в пределах показателей за аналогичный период прошлого года.

Всего в Татарии по состоянию на 1 ноября 2020 года в республике зарегистрировано 14 ГУП и 142 МУП. Из 14 ГУП 12 являются действующими. Из 142 зарегистрированных МУП 107 являются действующими, 15 — не ведут деятельность, 13 — на стадии ликвидации, 7 — на стадии банкротства. Стоимость основных фондов ГУП и МУП по итогам 3 квартала 2020 года составляет 2,9 млрд и 57,7 млрд рублей соответственно.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в России банки в 2020 году выдали бизнесу зарплатные кредиты под 2% на 406 млрд рублей.

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