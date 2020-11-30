Красногорск, , 09:35 — REGNUM В октябре 2020 года Подмосковье вышло на первое место среди региональных авторынков по продажам подержанных машин. Об этом сообщает портал «Автостат Инфо».

За месяц в Московской области было перепродано 29 660 легковых автомобилей — на 16% больше, чем годом ранее.

На втором месте по количеству перепроданных авто находится Москва. Здесь на вторичном рынке было куплено 27 646 экземпляров машин. Это на 18% больше, чем год назад. Тройку лидеров регионального рейтинга замыкает Краснодарский край (26 945 ед.; +14,5%).

Четвёртое и пятое места соответственно заняли Башкирия (16 447 ед.; +13%) и Ростовская область (16 139 ед.; +5%).

Напомним, по итогам января — октября 2020 года подержанные авто в РФ в среднем выросли в стоимости на 16%, до 576,7 тыс. рублей.

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