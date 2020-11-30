Москва, , 09:20 — REGNUM В России региональные девелоперы получат из федерального бюджета почти 88 млрд рублей на стимулирование строительства жилья в 2021—2023 годах. Об этом «Известиям» сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин.

Новостройка Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, средства, которые выделены в рамках программы «Стимул» нацпроекта «Жилье и городская среда», будут использованы для возведения инженерной и другой инфраструктуры для новостроек. Так, на 2021 год заложено 27,3 млрд рублей, 2022-й — 28,5 млрд, 2023-й — 32,1 млрд.

В Министерстве строительства сообщили, что заявки на участие в программе «Стимул» на 2021−2024 годы подали 78 регионов. Отбор на государственное финансирование прошли 68 заявок.

В рамках программы девелоперам помогают строить автодороги, детские сады, школы, поликлиники, объекты инженерной инфраструктуры.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин дал поручение правительству создать механизм координации исполнения национальных проектов и обеспечивать его функционирование.

Механизм должен быть создан «при участии рабочих групп Госсовета России». С этими рабочими группами должна быть возможность обсуждения изменений нацпроектов в регионах.

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