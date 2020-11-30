Лондон, , 09:20 — REGNUM Решение об уничтожении 10,5 тыс. индеек из-за того, что на птицеферме в британском графстве Северный Йоркшир была выявлена вспышка птичьего гриппа, приняли власти Великобритании. Об этом 30 ноября сообщает министерство охраны окружающей среды, продовольствия и сельскохозяйственного развития страны.

«Штамм птичьего гриппа H5N8 был обнаружен на индюшиной ферме около города Норталлертон 28 ноября. Все 10,5 тыс. птиц будут уничтожены, чтобы остановить распространение вируса», — говорится в сообщении британского ведомства.

Также в министерстве заявили, что уверены, что данное обстоятельство не скажется на наличие индейки в магазинах продовольствия перед Рождества, которое отмечается католиками и протестантами 25 декабря.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что третий за последнее время очаг птичьего гриппа обнаружен в Ростовской области.