Москва, , 09:12 — REGNUM В ноябре было зафиксировано подорожание в России рамного внедорожника Haval H5. Об этом 30 ноября сообщается на сайте «Цена Авто».

Так, стоимость всех версий Haval H5 выросла в России на 50 тыс. рублей или на 3,5 — 4% относительно прежней цены.

Начальная версия H5 под названием Comfort, которая оснащается мотором мощностью 150 л. с., продается теперь за 1 299 000 рублей, а максимальная комплектация Premium с тем же двигателем — за 1 449 000 рублей.

Версия Premium, которая идет с более мощным мотором производительностью 177 л. с., теперь стоит 1 499 000 рублей.

Напомним, последний раз стоимость Haval H5 менялась в сентябре 2020 года. Тогда внедорожник подорожал на 100 тыс. рублей.

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