Москва, , 09:00 — REGNUM В России во время «чёрной пятницы» число покупок в интернете подскочило на 145% по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на данные оператора фискальных данных «Платформа ОФД».

Отмечается, что количество покупок продуктов питания на прошедшей распродаже увеличилось в 19 раз по сравнению с прошлым годом, а средний чек вырос до 1 тыс. рублей.

Продажи одежды и обуви выросли на 330%, а средняя стоимость одной покупки составила 8,1 тыс. рублей. Также в топ-3 вошли товары для дома, ремонта и хозяйства (216%).

По словам специалистов, в 2020 году доля продаж в интернете выше, чем в обычных магазинах, это с ограничениями из-за коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, «чёрная пятница» — всемирная распродажа, инициированная США, скидки на некоторые товары достигают 70−80% и даже 90%.

Согласно опросу, проведённому рекрутинговым агентством Superjob.ru, шесть из десяти жителей России (60%) убеждены, что «чёрная пятница» — это обман, а не честная акция. Планируют воспользоваться скидками 18% молодых людей до 24 лет. Расходы на покупки в «чёрную пятницу» в среднем составят 13 тыс. 800 руб. (в 2019 году 15 тыс. рублей).

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