Ульяновск, , 08:53 — REGNUM Ульяновская область включена в список субсидируемых авиамаршрутов на 2021 год. Пассажиры смогут улететь по двум направлениям. Соответствующий перечень утверждён Росавиацией, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Дважды в неделю будут выполняться рейсы из Ульяновской области в Свердловскую область (Екатеринбург) и Новосибирскую область (Новосибирск). Полёты в Новосибирск планируется начать в январе, в Екатеринбург — в мае.

Софинансирование со стороны Ульяновской области составит 30,5%, со стороны Новосибирской и Свердловской области — по 30,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2021 году на реализацию программы субсидирования пассажирских авиаперевозок из федерального бюджета выделено более 7,7 млрд рублей. Будут субсидироваться 266 маршрутов, которые выполняет 21 авиакомпания.