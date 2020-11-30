Уфа, , 08:53 — REGNUM Владельцев электромобилей освободили от уплаты транспортного налога в Башкирии. Об этом 30 ноября сообщает пресс-служба государственного собрания республики.

По сообщению пресс-службы ведомства, депутаты госсобрания приняли соответствующий закон.

По словам председателя государственного собрания региона Константина Толкачева, автовладельцы электромобилей (как юридические, так и физические лица) в Башкирии могут не платить транспортный налог в течение трех лет. Льгота распространяется на владельцев двух и более автомобилей: налог можно не оплачивать за один их них по выбору.

Толкачев уточнил, что нововведение касается автотранспортных средств, которые оснащены только электрическими двигателями. При это автомобили с гибридными двигателями под льготу не попадают.

Спикер республиканского парламента сообщил, что сейчас популярность этого вида транспорта растет, поскольку он очень экологичный. При этом в Башкирии электромобиль воспринимается как диковинка. А принятый закон будет способствовать увеличению спроса на этот вид транспорта. К тому же, это позволит улучшить экологическую ситуацию в регионе.

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