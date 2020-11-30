Москва, , 08:51 — REGNUM По итогам октября 2020 года в Москве было перепродано 27 646 легковушек с пробегом, что на 18% больше, чем год назад. Об этом сообщается на портале «Автостат Инфо».

Отмечается, что перепродажи иномарок в российской столице в отчётный период выросли на 19%, до 25 112 экземпляров, перепродажи российских авто — на 11%, до 2523 единиц.

Первое место по количеству проданных авто на вторичном рынке Москвы занимает Ford Focus. Его перепродажи выросли в октябре на 18% и составили 745 экземпляров.

На втором месте расположилась модель Hyundai Solaris. Это авто было перепродано 713 раз (+18%). Тройку лидеров замыкает Skoda Octavia (565 ед.; +6,4%).

На четвертом и пятом местах соответственно разместились KIA Rio (543 ед.; +5%) и Mercedes-Benz E-Класса (456 ед.; +23,6%).

Напомним, в октябре нынешнего года российские дилеры реализовали 588 тыс. подержанных легковых автомобилей, что на 12% больше, чем за аналогичный месяц прошлого года.

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