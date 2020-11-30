Махачкала, , 08:39 — REGNUM Путепровод, соединяющий Махачкалу с городом Буйнакском и 18 горными районами, открыли в Дагестане. Длина моста составляет более 100 метров, ширина — 26 метров, сообщили ИА REGNUM 30 ноября в пресс-службе парламента республики.

Отмечается, что новый путепровод отвечает всем стандартам безопасности и надежности. Четырехполосная эстакада, входящая в состав транспортной развязки, позволит автомобилям беспрепятственно проезжать по федеральной трассе «Кавказ» и на северный выезд из Махачкалы.

«С открытием этого объекта решается давно назревшая проблема улучшения автомобильного сообщения, так как именно на этом участке дороги образовывались огромные автомобильные пробки, происходили ДТП», — отметили в парламенте.

За качественно и своевременно выполненную работу ряд руководителей проекта и строителей путепровода получили от парламента Дагестана почетные грамоты, памятные именные часы и благодарственные письма.