Красногорск, , 08:26 — REGNUM Арбитраж Московской области 22 декабря 2020 года рассмотрит многомиллионный иск ООО «Лукойл-Коми» к АО «ОДК-Авиадвигатель — конструкторскому бюро, которое разрабатывает двигатели для авиации, промышленные газотурбинные установки и электростанции на базе авиационных технологий. Сумма иска превышает 183 млн рублей, передаёт ИА REGNUM.

Суд (сс) succo

Исковое заявление подано 20 ноября, а 24 ноября его приняла к производству судья Бобкова. Сумма исковых требований — 183 610 130,86 рубля. Детали дела пока неизвестны.

Ответчик работает с 1939 года и имеет собственную школу проектирования. Основное производство базируется в Перми. Также компания производит газотурбинные установки для транспорта газа и нефти.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в декабре суд планирует рассмотреть иски минприроды Коми к ООО «Лукойл-Коми». В целом с «дочки» «Лукойла» планируется взыскать более 2,2 млрд рублей, которые фигурируют как ущерб, причинённый лесным насаждениям.