Москва, , 08:16 — REGNUM Торги по нефти 27 ноября завершились небольшим ростом. Цена на нефть сорта Brent повысилась на 0,99%, до $48,17. Активность на рынке была низкой из-за сокращенного графика работы бирж после Дня благодарения. Восстановление объемов стоит ожидать с 30 ноября, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

В ходе европейских торгов цена повышалась до $76,32. К закрытию дня покупатели растеряли прибыль в ожидании встречи ОПЕК +, которая пройдет в понедельник 30 ноября.

Участники рынка ожидают, что из-за пандемии и снижения спроса на энергоресурсы картель отсрочит увеличение добычи на 2−3 месяца. Первый раунд переговоров состоялся в воскресенье, но соглашение не было достигнуто.

Согласно представленным данным компании Baker Hughes, количество активных буровых установок в США за неполную неделю с 20 ноября по 25 ноября выросло на 10 ед., до 241 шт.

Сегодня, 30 ноября, на торгах в Азии баррель Brent стоит $47,67. Участники рынка ожидают результаты встречи ОПЕК+. На сегодня можно выделить две поддержки $46,15 и $47,15 за баррель. Цена торгуется выше $47.

По динамике невидно, что ОПЕК+ разочарует рынок. Но все равно нужно быть готовым к снижению цены после оглашения решения, так как отсрочка на три месяца учтена рынком. Сверху сопротивлением выступает психологический уровень $50.

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