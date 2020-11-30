Оренбург, , 08:09 — REGNUM В Оренбургской области жители задолжали энергетикам за электричество около 720 млн рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Оренбургского филиала компании «Т Плюс».

В организации обратили внимание на то, что сроки действия моратория на начисление пени и отключение ресурса за долги истекают с начала 2021 года. Во избежание негативных последствий для должников энергетики рекомендуют заранее позаботиться о решении вопроса с задолженностью.

При значительной сумме задолженности возможен вариант реструктуризации. Для заключения такого договора необходимо обратиться в офис обслуживания клиентов. При этом населению рекомендовано обращаться в офисы обслуживания в период с 25-го по 13-е число месяца, когда нагрузка на офисы минимальна.