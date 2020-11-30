Москва, , 08:07 — REGNUM Торги на внутреннем валютном рынке 27 ноября проходили относительно спокойно. Рубль ушел в минус с открытия торговой сессии, но к вечеру сократил потери на фоне общего ослабления американской валюты, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

В плюсе рубль закрылся против британского фунта. Британца продавали на Форекс из-за неопределенной ситуации с Брекзит. По итогам дня нацвалюта показала разнонаправленную динамику.

Пара доллар/рубль повысилась на 0,18%, до 75,85 руб., пара евро/рубль — на 0,54% до 90,73 руб. Пара фунт/рубль снизилась на 0,16%, до 100,95 руб.

Хоть цена на нефть Brent и закрылась ростом, активность трейдеров на нефтяном рынке была низкой в преддверии встречи ОПЕК+, которая пройдет 30 ноября. Текущий план состоит в том, чтобы увеличить добычу нефти на 2 млн баррелей с января 2021 года.

Эксперты ожидают, что картель отсрочит увеличение добычи на 2−3 месяца из-за снижения спроса. Первый раунд переговоров состоялся в воскресенье, но соглашение не было достигнуто.

Давление на рубль также оказали призывы основателя ФБК Алексея Навального к Европейскому союзу ввести санкции против российских бизнесменов.

Сегодня, 30 ноября, на торгах в Азии основные валюты торгуются в плюсе против американского доллара. Позитив на рынке вызван отличной китайской статистикой.

В ноябре индекс деловой активности в производстве составил 52,1 (наиболее высокий уровень с сентября 2017 г.) против 51,4 в октябре (прогноз был 51,5,). Индекс деловой активности в сфере услуг составил 56,4 по сравнению с 56,2 месяцем ранее (прогноз был 56,0).

Баррель Brent стоит $47,67. Участники рынка находятся в ожидании результатов встречи ОПЕК+. На Форекс за один доллар дают 76 рублей. Продавцы на рынке доминируют, поэтому по рублю сохраняется повышательная динамика с целью 75 рублей.

Читайте также: Рубль продолжает выравнивать свои позиции