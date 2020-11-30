Ханты-Мансийск, , 07:40 — REGNUM Арбитраж Ханты-Мансийского автономного округа 21 декабря 2020 года планирует начать рассмотрение иска управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзора) по Югре. С АО «Каюм нефть» пытаются взыскать долги по плате за негативное воздействие на природу за 2016−2019 годы. Сумма претензий превышает 147 млн рублей, передаёт ИА REGNUM.

Иск был подан 23 ноября 2020 года, а 24 ноября его приняла судья Голубева. Истец требует взыскания «задолженности по плате за негативное воздействие на окружающую среду за 2016, 2017, 2018 и 2019 годы в размере 147 255 431 рубля 15 копеек». Детали иска пока неизвестны.

К дате слушаний ответчику предписано предоставить доказательства оплаты сумм, указанных в расчётах, а «при несогласии с суммой иска представить контррасчет».

По данным ЕГРЮЛ, АО «Каюм нефть» было учреждено в Нягани для добычи сырой нефти путём преобразования одноимённого ООО. Учредителями выступили ООО «КНГ-Добыча» из Москвы (ликвидировано в 2018 году) и кипрская фирма Corewell limited. Уставный капитал компании — более 1 млн рублей.

В арбитраже есть начатое банкротное производство в отношении АО «Каюм нефти» по иску, поданному налоговой службой, заявившей долг в размере 675 788 658 рублей 5 копеек. Позднее процессуальным правопреемником ФНС стал банк «Югра», уточнивший требование до 434 млн рублей. Следующее заседание по делу пройдёт 7 декабря 2020 года.

В конце ноября 2020 года АО не смогло оспорить в суде решение налогового органа, которым налогоплательщику был начислен штраф более 30,4 млн рублей и «доначислен налог в сумме 76 001 674 рубля, а также пени в сумме 17 818 592,45 рубля».