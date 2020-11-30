Шанхай, Китай, , 04:45 — REGNUM Бренд высококачественных «умных» транспортных средств Zhiji Motor был запущен ведущим китайским автопроизводителем SAIC Motor и китайским гигантов в области электронной торговли Alibaba Group в Шанхае, сообщает агентство Синьхуа.

Проект, которые был запущен 27 ноября, как ожидается, привлечет 10 млрд юаней инвестиций. Он будет сфокусирован на технологических инновациях и их применении в рамках принципиально новой рабочей модели, которая «сотрет грань между пользователями и предприятиями», сообщили в SAIC Motor.

Новый район Пудун в Шанхае принесет основные технологические ресурсы, такие как искусственный интеллект и компьютерные чипы, в свой высокотехнологичный промышленный кластер мирового класса Высокотехнологический парк Чжанцзян, в то время как Alibaba будет использовать технологии, включая большие данные и облачные вычисления для расширения возможностей нового бренда.